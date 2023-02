Tunisia: legale attivista Turki, mio cliente arrestato dopo aver ricevuto diplomatici Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista politico tunisino, Khayam al Turki, è stato arrestato sabato scorso 11 febbraio "perché aveva ricevuto alcuni suoi amici diplomatici statunitensi nella sua abitazione per pranzo". Lo ha dichiarato l'avvocato di Al Turki, Ridha Belhadj, membro della squadra di difesa, all'emittente televisiva "Attessia". Turki è nato in Francia nel 1965 e ha studiato in scuole e istituti tunisini. Dopo essersi diplomato alla Scuola superiore di Commercio di Cartagine ha conseguito la laurea in scienze politiche a Parigi. L'attivista tunisino ha lavorato con molte società specializzate in affari finanziari e commerciali in numerosi Paesi in Africa, Europa e Medio Oriente nel campo del commercio, della finanza e del settore immobiliare. Dopo la rivoluzione, Khayam al Turki è entrato a far parte del partito Ettakatol, il 15 gennaio 2011, e ha presieduto la gestione della campagna elettorale, dopodiché ha assunto il ruolo di vice segretario generale del partito. L'attivista è stato tra i nomi proposti nel 2020 dal movimento islamico Ennahda all'incarico di capo del governo. (segue) (Tut)