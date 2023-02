Tunisia: legale attivista Turki, mio cliente arrestato dopo aver ricevuto diplomatici Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle critiche espresse sia da Stati Uniti che dall’Onu, il presidente tunisino Saied ha risposto che la Tunisia "non è sotto colonizzazione" ed è impegnata a far rispettare "i diritti della popolazione e la sovranità dello Stato, che è al di sopra di ogni considerazione". In un colloquio con la premier Najla Bouden, Saied ha aggiunto: "Non abbiamo rilasciato dichiarazioni esprimendo la nostra preoccupazione per la situazione dei diritti e delle libertà in un certo numero di capitali da cui provengono tali dichiarazioni. L'idea della libertà è stata interiorizzata da noi (tunisini) molto prima di loro (gli statunitensi). Che guardino alla loro storia e alla realtà, prima di parlare della situazione in Tunisia! Noi siamo uno Stato indipendente e sovrano, non siamo sotto colonizzazione o protettorato". (segue) (Tut)