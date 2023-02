Tunisia: legale attivista Turki, mio cliente arrestato dopo aver ricevuto diplomatici Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il portavoce della diplomazia Usa, Ned Price, aveva espresso preoccupazione per le notizie sull'arresto di personalità politiche, uomini d'affari e giornalisti in Tunisia. Price aveva detto che Washington sostiene le aspirazioni del popolo tunisino verso "un sistema giudiziario indipendente e trasparente, in grado di garantire libertà a tutti", aggiungendo che sono in corso colloqui con il governo tunisino a tutti i livelli a sostegno dei diritti umani e della libertà di espressione. Anche l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Turk, aveva espresso la sua preoccupazione per "l'inasprimento della repressione contro gli oppositori politici e i rappresentanti della società civile in Tunisia, soprattutto attraverso le misure adottate dalle autorità, che continuano a minare l'indipendenza della magistratura". Dichiarazioni alle quali aveva risposto in modo piccato anche il nuovo ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, il quale aveva respinto le dichiarazioni “frettolose, imprecise e false” di alcune "parti straniere" in merito ai recenti arresti in Tunisia. Secondo il capo della diplomazia di Tunisi, i recenti arresti di politici, giornalisti, attivisti e uomini d'affari sono dovuti a problemi legati alla sicurezza nazionale e non hanno nulla a che fare con l'attività politica, dei diritti umani o dei media. (Tut)