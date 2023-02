Speciale energia: ministro saudita, accordo Opec+ in vigore fino a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo raggiunto nell’ottobre scorso dall’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e dai suoi alleati, un gruppo noto come Opec+, riguardante la produzione di petrolio, rimarrà in vigore fino alla fine dell’anno. Lo ha affermato il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman al Saud, in dichiarazioni riprese dal quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, in cui ha precisato che il gruppo non può aumentare la produzione petrolifera basandosi semplicemente su “segnali iniziali”, ma “bisogna garantire che i segnali positivi testimoniati dal mercato siano sostenibili”. "L'accordo che abbiamo raggiunto in ottobre è qui per rimanere per il resto dell'anno. Punto", ha detto il ministro saudita. Opec+ aveva concordato nell’ottobre scorso di ridurre la produzione petrolifera di 2 milioni di barili al giorno fino alla fine del 2023. (Res)