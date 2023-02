Speciale energia: emiratina Adnoc Gas intenzionata a vendere 4 per cento delle quote in Borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo statale emiratino Adnoc ha rivelato l’intenzione di vendere il 4 per cento delle quote di Adnoc Gas in un’offerta pubblica iniziale (Ipo) nella Borsa valori emiratina Abu Dhabi Securities Exchange. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Wam”, l’offerta verrà aperta il 23 febbraio prossimo, dopo aver ottenuto l’approvazione delle autorità di regolamentazione competenti. Adnoc Gas, riferisce “Wam”, è stata costituita nel gennaio 2023 dalla fusione di Adnoc Gas Processing e Adnoc Gnl e ha una capacità produttiva di circa 10 miliardi di piedi cubi standard di gas al giorno, il che soddisfa circa il 60 per cento del fabbisogno di gas del Paese. I ricavi totali rettificati della società sono stati pari a 91,3 miliardi di dirham (24,9 miliardi di dollari) per i dodici mesi fino a ottobre 2022, e Adnoc Gas prevede di distribuire profitti per almeno 11,94 miliardi di dirham (3,25 miliardi di dollari) sulla base della performance finanziaria dell'anno in corso, che si concluderà il 31 dicembre 2023, aggiunge “Wam”. (Res)