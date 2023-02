Speciale energia: Iraq, ministero Elettricità firma memorandum con statunitense General Electric Company

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha assistito, ieri, alla firma di un memorandum di intesa tra il ministero dell’Elettricità iracheno e la società degli Usa General Electric Company, volto a sostenere il settore elettrico del Paese mediorientale. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Ina”, aggiungendo che l’intesa contribuirà allo sviluppo del sistema elettrico iracheno e riguarda "assi fondamentali" quali produzione, efficienza, trasporti, manutenzione, e formazione del personale, e ha tra gli obiettivi quello di ridurre le emissioni di carbonio a sostegno della transizione energetica in Iraq. Non da ultimo, il memorandum prevede anche lo svolgimento di studi per lo sfruttamento del gas associato e la realizzazione di alcuni impianti secondari dalla capacità di 400 e 133 kilovolt. Nell'occasione, il premier Al Sudani ha sottolineato "la serietà del governo nel sostenere il fascicolo energetico e il ministero dell'Elettricità, al fine di migliorare il livello di produzione e manutenzione degli impianti e far fronte alle problematiche legate alle forniture di energia elettrica". (Res)