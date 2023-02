Milano: inaugurata nel quartiere Adriano la prima Rsa dopo l'emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alla presenza dell'assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano Lamberto Bertolé, del presidente della Casa della Carità don Virginio Colmegna, del direttore generale di ATS Milano Walter Bergamaschi e della presidente di Proges, Cooperativa sociale Michela Bolondi, nel Quartiere Adriano di Milano in via Elio Adriano 107 è stata inaugurata la prima RSA milanese dopo il periodo emergenziale della pandemia. La Residenza Adriano, struttura polifunzionale e integrata nel quartiere, è una struttura accreditata che accoglie 100 ospiti distribuiti in cinque nuclei da 20 posti letto. Autentico hub polifunzionale, la Residenza Adriano nasce per rispondere all'idea di residenzialità aperta dove le famiglie e la comunità sono integrate nella vita quotidiana della struttura che diventa essa stessa punto di riferimento di comunità per l'intero quartiere, in un'ottica di Welfare Generativo. "La pandemia ci ha insegnato l'importanza del welfare territoriale che costruisce spazi e occasioni di cura e benessere nei luoghi dove abitano le persone. Una lezione che non possiamo permetterci di disperdere integrando i servizi esistenti e potenziandoli. In questo contesto, la Residenza Adriano è un importante esempio di innovazione e di integrazione sociosanitaria che andrà ad arricchire l'offerta cittadina di servizi per i più anziani. Fondamentale sarà la capacità di aprirsi al quartiere che la ospita: un'occasione di relazione per i pazienti che devono poter mantenere il più possibile la loro autonomia e un'opportunità per la città di avere nuovi spazi a disposizione", ha spiegato Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano. Il direttore Generale ATS Milano, Walter Bergamaschi, ha sottolineato quanto sia "bello celebrare oggi la realizzazione di un nuovo spazio per l'assistenza e la cura di pazienti anziani e fragili. Un centro che durante la pandemia ha saputo trasformarsi in un importante presidio dedicato ai pazienti positivi. In qualità di Covid hotel, da novembre 2020 ad aprile 2022 la Residenza Adriano, con la gestione di Proges, ha ospitato 1900 pazienti positivi per un totale di oltre 20.000 giornate di assistenza, svolgendo un'importante funzione di sanità pubblica e di supporto alle risposte territoriali di ATS, per la quale le siamo grati. Dare risposte ai bisogni e sperimentare modalità innovative di assistenza è stato l'approccio distintivo del centro, che ci auguriamo e siamo certi verrà mantenuto nel tempo". (Com)