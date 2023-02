Germania: “Der Spiegel”, spia russa nell'intelligence incaricata di trasmettere informazioni su difesa aerea ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spia russa nel Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania, è stata incaricata dai propri referenti a Mosca di trasmettere dati sulle posizioni dell'artiglieria missilistica e della difesa aerea dell'Ucraina. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, ricordando che la “talpa” è stata scoperta dal Bnd a arrestata a Berlino il 21 dicembre scorso, mentre un suo complice è stato catturato all'aeroporto di Monaco di Baviera il 26 gennaio successivo. Entrambi sono ancora in carcere con l'accusa di tradimento per aver rivelato segreti di Stato. Da quanto appreso da “Der Spiegel” risulta che il Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa (Fsb), l'agenzia di intelligence interna di Mosca, ha incaricato l'agente del Bnd, tramite il suo complice come corriere, di acquisire e trasmettere i dati Gps della difesa aerea dell'Ucraina. In particolare, si tratta dei lanciamissili multipli Himars e del sistema Iris-T, forniti al Paese aggredito dalla Russia rispettivamente da Stati Uniti e Germania. Secondo fonti a conoscenza della vicenda, “è improbabile” che queste informazioni siano state effettivamente inviate all'Fsb. (segue) (Geb)