Germania: “Der Spiegel”, spia russa nell'intelligence incaricata di trasmettere informazioni su difesa aerea ucraina (2)

- Per anni, la “talpa” russa nel Bnd ha servito nel reparto per la ricognizione tecnica del servizio, da dove è stato trasferito con incarichi dirigenziali nel dipartimento per la sicurezza. In questo ufficio, il funzionario era responsabile per i controlli di sicurezza sui colleghi e sui candidati all’arruolamento nel servizio. All’intelligence di Mosca, l'agente avrebbe trasmesso materiale sensibile che il Bnd aveva preparato sulla Russia. Nella ricostruzione di “Der Spiegel”, la “talpa” sarebbe stata scoperta dalla stessa agenzia su suggerimento dell’Fbi. Al momento, la Procura generale federale (Gba) indaga sulle ragioni che hanno spinto l'agente al tradimento. Da quanto emerso, l'uomo sarebbe stato frustrato dal proprio impiego, avrebbe un atteggiamento ostile al governo federale e simpatizzerebbe per Alternativa per la Germania (AfD). Partito nazionalconservatore all’opposizione al Bundestag, AfD ha posizioni filorusse ed è classificato come sospetta organizzazione estremista di destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna tedesca. (segue) (Geb)