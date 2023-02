Germania: “Der Spiegel”, spia russa nell'intelligence incaricata di trasmettere informazioni su difesa aerea ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante gli interrogatori, il complice della “talpa” avrebbe confessato di aver compiuto due viaggi a Mosca, organizzati dall’agente del Bnd allo scopo di consegnare materiale all'Fsb. Le trasferte si sono svolte dal 6 al 10 ottobre e dal 31 ottobre all’11 novembre del 2022. Secondo il Gba, potrebbe essere stato lo stesso corriere a convincere il funzionario dell'intelligence tedesca a lavorare come spia della Russia Secondo quanto appreso da “Der Spiegel”, in un ristorante di Mosca, il complice della “talpa” avrebbe incontrato due funzionari dell’Fsb a cui ha consegnato un plico con “decine di pagine di documenti in russo”. Prima di lasciare il materiale ai propri referenti, l'uomo avrebbe fotografato parte delle carte, tra cui schermate stampate di tabelle e informazioni sul numero dei caduti russi nella guerra in Ucraina. Questi dati erano stati intercettati dal Bnd. Come nota “Der Spiegel”, con i documenti ottenuti dalle proprie spie in Germania, i servizi segreti russi potrebbero risalire alle fonti del Bnd, scoprirne obiettivi e metodi operativi, nonché intercettarne le comunicazioni elettroniche. Tuttavia, gli agenti dell’Fsb non sarebbero stati soddisfatti del materiale, lamentandone in particolare la difficile leggibilità. (segue) (Geb)