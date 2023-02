Germania: “Der Spiegel”, spia russa nell'intelligence incaricata di trasmettere informazioni su difesa aerea ucraina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre, il corriere sarebbe tornato in Russia per consegnare altri documenti del Bnd all’Fsb, ricevendo in cambio del denaro. Durante gli interrogatori, l’arrestato avrebbe evidenziato che solo allora iniziò a dubitare di questa attività, avendo in precedenza ritenuto di essere in missione segreta per l’intelligence tedesca e non di essere complice della “talpa”. Secondo gli inquirenti, tale tesi potrebbe essere stata elaborata dal detenuto a fine di autotutela. Ora, a destare preoccupazione sono ulteriori dettagli forniti dal corriere della spia nel Bnd. E. Di rientro dal suo secondo viaggio in Russia, all’aeroporto di Monaco, l’uomo avrebbe consegnato il denaro dell’Fsb non al suo complice, ma a un altro agente del Bnd. Sulla vicenda sarebbe in corso un’indagine. Si teme, infatti, che possa esservi una seconda spia russa nel Servizio federale per le informazioni.Dalla ricostruzione di “Der Spiegel” risulta che il corriere della “talpa” è un “commerciante in metalli preziosi e diamanti”, noto per il suo “ego spropositato, uno spaccone con contatti in tutto il mondo”. L’incontro tra l'agente del Bnd accusato di tradimento e il suo complice sarebbe avvenuto a una festa a Weilheim, dove la spia della Russia risiede con la sua famiglia. In successive occasioni, il funzionario si sarebbe interessato a questo contatto, in particolare per i suoi frequenti viaggi in Africa. Come rilevato dal Gba, l’uomo non era un dipendente del Bnd. A rafforzare i sospetti nei confronti del presunto complice della “talpa” concorrono le sue origini russe. Nato nel 1991, otto anni dopo, il corriere avrebbe lasciato questo Paese, rinunciando alla cittadinanza russa per trasferirsi in Germania e divenirne cittadino. Nel gennaio del 2009, poco prima del suo 18mo compleanno, l’uomo si è arruolato nelle Forze armate tedesche (Bundeswehr) con una ferma prefissata di due anni, venendo addestrato come sottufficiale per l’informatica. Nell’estate del 2015, quando era in servizio presso la Scuola di supporto al comando della Bundeswehr a Feldafing, l’allora militare chiese e ottenne il congedo anticipato. (segue) (Geb)