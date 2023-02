Germania: “Der Spiegel”, spia russa nell'intelligence incaricata di trasmettere informazioni su difesa aerea ucraina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ultimo, il complice della “talpa” è stato segnalato come residente in un condominio nel sud-ovest di Monaco di Baviera. Secondo i vicini, si tratterebbe di una personalità “piuttosto anonima”. A nome del complice della spia russa nel Bnd è registrato l’indirizzo Internet di una ditta di import-export di Frechen, presso Colonia. Dalle tracce che ha lasciato sul web, il corriere dell'agente del Bnd in carcere per tradimento risulta aver viaggiato in Europa e ripetutamente in Russia, nonché in Stati Uniti, Brasile, Senegal Guinea-Bissau, Sierra Leone, Ghana, Israele, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Nel maggio 2022, l’arrestato ha partecipato a un evento del gruppo automobilistico russo Kamaz, che ha tra i propri clienti l’esercito di Mosca, in qualità di direttore generale di Jamal Trading, un’azienda della Sierra Leone. Da documenti delle autorità russe per l’immigrazione risulta poi che il complice della “talpa” si è recato a Kiev all’inizio della guerra in Ucraina, restandovi fino all’inizio di aprile scorso. Dal 2019, l’accusato ha visitato Mosca in 45 occasioni, permanendovi sia per una sola giornata sia per diverse settimane. Dalla capitale della Russia, l'uomo ha viaggiato a Dubai e negli Stati Uniti. Dal web emerge infine che, quattro mesi fa, il complice della “talpa” nel Bnd era presso un supermercato di Weilheim, a due minuti d’auto dall’abitazione dell'agente accusato di tradimento. (Geb)