Difesa: Crosetto incontra Malagò, atleti Forze armate “orgoglio per tutti gli italiani”

22 luglio 2021

- Questa mattina, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ricevuto il presidente del Coni Giovanni Malagó, il presidente dell'Uits Costantino Vespasiano ed il presidente Issf e Fitav Luciano Rossi. Lo ha reso noto un comunicato del suo ufficio stampa. Al centro dell'incontro ci sono state la forte collaborazione nell'ambito sportivo tra la Difesa e il Comitato olimpico nazionale e l'importante contributo degli atleti con "le stellette" di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri. "Gli atleti delle Forze armate contribuiscono a portare lustro alla nazione e sono un motivo di orgoglio per tutti gli italiani", ha affermato il ministro della Difesa, commentando gli importanti traguardi raggiunti nelle competizioni internazionali e olimpiche dagli atleti militari, nonché dal Gruppo sportivo paralimpico della Difesa. Durante il colloquio è stata ribadita l'importanza che la pratica sportiva riveste nella formazione del personale delle Forze armate, sottolineando come l'essenza dello sport non si limiti a una mera competizione ma, soprattutto, miri all'apprendimento di valori universalmente riconosciuti quali rispetto, disciplina, lealtà e correttezza. L'incontro, estremamente positivo, ha confermato l'importanza della collaborazione tra Difesa, ministero per lo Sport e i Giovani e il Coni, che, tutti insieme, vogliono individuare nuove iniziative per avvicinare ulteriormente le nuove generazioni allo sport. (Res)