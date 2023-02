Editoria: in Confitarma l'anteprima nazionale del libro di Giuseppe Soriero, "Andata in porto. Gioia Tauro, la sfida vincente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente decisione della magistratura di Reggio Calabria sul retroporto, l’arrivo di altre tre nuove gru e la crescita eccezionale del secondo Terminal portuale, grazie all’importante investimento del Gruppo Grimaldi con Automar, confermano il ruolo centrale dello scalo calabrese all’interno del contesto portuale italiano. Questo momento importante per il Porto di Gioia Tauro ha caratterizzato la presentazione in anteprima nazionale presso la Sala d’Amico di Confitarma a Roma del libro “Andata in porto. Gioia Tauro, la sfida vincente" del professor Giuseppe Soriero.“Il secondo pilastro del porto di Gioia Tauro – ha sottolineato il direttore generale di Confitarma, Luca Sisto - “richiamato con forza dall'autore del volume durante l'evento, è indubbiamente fondamentale punto di equilibrio dello scalo calabrese. L'ingente investimento del Gruppo Grimaldi è uno straordinario volano di sviluppo per il porto e per il territorio, a testimonianza dell'eccellenza dello shipping nazionale che prosegue, anche nel segmento car carrier, la sua rotta di assoluta eccellenza”. Alla presenza dell’autore Giuseppe Soriero, dell’editore Florindo Rubbettino e del presidente di Confitarma Mario Mattioli, il direttore generale Luca Sisto ha moderato un confronto a cui hanno partecipato, tra gli altri, il comandante generale della Capitaneria di Porto Nicola Carlone, la direttrice dell’Accademia delle Bella Arti di Roma Cecilia Casorati, il presidente Svimez Adriano Giannola, il presidente della Fondazione Leonardo Luciano Violante, il professor Alessandro Bianchi, già ministro delle Infrastrutture del Governo italiano e l’ex Ad del Gruppo Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. Presenti in primo piano l’armatore Guido Grimaldi, in rappresentanza dell’omonimo Gruppo nonché del Terminal Automar, il comandante del porto Vincenzo Zagarola e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Jonio, ammiraglio Andrea Agostinelli. (segue) (Com)