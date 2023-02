Australia-Cina: ministra Esteri Wong, non servono sanzioni per affermare nostri valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni nei confronti della Cina sono “solo uno degli strumenti” a disposizione dell’Australia per affermare i propri valori. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri di Canberra, Penny Wong, rispondendo all’invito dell’ex premier Scott Morrison a varare dure sanzioni nei confronti di Pechino per le violazioni dei diritti umani. Al termine di un forum ministeriale in Papua Nuova Guinea, Wong si è detta poco incline ad accettare consigli da Morrison in fatto di politica estera. “Ho sottolineato a lungo la nostra posizione: le sanzioni non sono l’unico strumento a disposizione dell’Australia per esprimere e affermare i propri valori”, ha affermato il capo della diplomazia di Canberra, evidenziando anche che è “sia nell’interesse della Cina che in quello dell’Australia rimuovere ogni ostacolo” ai commerci. (segue) (Res)