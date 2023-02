Australia-Cina: ministra Esteri Wong, non servono sanzioni per affermare nostri valori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole che possono essere lette a conferma dell’intenzione del governo australiano di migliorare le relazioni con Pechino dopo anni di tensioni, acuite in particolare durante il governo Morrison. Quest’ultimo è intervenuto questa mattina a un simposio dell’Alleanza interparlamentare sulla Cina a Tokyo, assieme agli ex premier di Regno Unito e Belgio Liz Truss e Guy Verhofstadt. Nell’occasione, Morrison ha accusato l’Occidente di aver assunto una posizione “morbida” verso la situazione dei diritti umani in Cina. Alle sue parole ha risposto anche il vice premier australiano Richard Marles, secondo cui Canberra potrebbe incidere maggiormente sul rispetto dei diritti umani nella Repubblica popolare se avesse un rapporto diplomatico con la Cina. (Res)