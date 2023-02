Piemonte: mercoledì e giovedì in Consiglio regionale il ddl Riordino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia ha convocato per mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio il Consiglio per proseguire l'esame del ddl 236 di Riordino dell'ordinamento regionale 2022. All’ordine del giorno ci sarà anche il preavviso per l’esame della proposta di deliberazione 280 di attribuzione di ulteriori servizi amministrativi all'Azienda Sanitaria Zero, oltre a numerosi atti d’indirizzo. (Rpi)