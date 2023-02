Cospito: Delmastro ai pm della procura di Roma, atti non secretati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, questa mattina in procura a Roma, avrebbe riferito agli inquirenti che lo hanno indagato per rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio, che gli atti rivelati sul caso Cospito non erano secretati. Un confronto durato poco meno di due ore con i magistrati di piazzale Clodio che indagano sull'intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli in merito alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Delmastro, avrebbe risposto a tutte le domande postegli dal pm anticipando che il suo avvocato depositerà una memoria la prossima settimana. (Rer)