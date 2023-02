Sardegna: a Quartu Sant'Elena multe visionabili e pagabili online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva a Quartu Sant'Elena il servizio ‘Multe on line’, che permetterà di visionare, verificare e pagare il proprio verbale direttamente dal sito istituzionale del Comune. Nella home page del sito istituzionale del Comune è stato attivato il nuovo bottone ‘Multe on line’, inserito su sfondo blu nella sezione ‘Servizi utili’. L’avvio del nuovo sistema di gestione delle sanzioni consente di velocizzare notevolmente le pratiche inerenti. Il sanzionato ha infatti la possibilità di inserire il proprio numero di verbale e consultarlo immediatamente in formato digitale. Notevoli i vantaggi del nuovo servizio, anche di carattere ambientale, in considerazione del conseguente risparmio di carta che si genera grazie alla compilazione on line. (segue) (Rsc)