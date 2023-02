Sardegna: a Quartu Sant'Elena multe visionabili e pagabili online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tramite il portale è possibile visionare il verbale, inserire i dati conducente nei casi in cui sia richiesto per eventuali decurtazioni, avere informazioni più dettagliate sulla multa, anche nell’ottica di eventuali ricorsi, e anche pagarla. “Il pagamento delle sanzioni tramite portale vuole essere anche un incentivo verso quella fascia di trasgressori che non paga – si legge in una nota del Comune - Il livello di evasione è infatti indubbiamente eccessivo e pertanto il nuovo servizio è stato pensato anche per promuovere dinamiche di facilitazione che permettano all’utenza di interfacciarsi rapidamente con la Pubblica Amministrazione. La novità verrà d’ora in poi comunicata anche negli stessi verbali, affinché tutti i sanzionati ne siano subito a conoscenza, sempre con l’obiettivo finale di garantire il massimo grado di trasparenza e proseguire nel processo di trasformazione digitale”. (Rsc)