Terremoto: piano interventi edilizi per la ricostruzione, adeguamento sismico ed energetico nella Provincia di Macerata

- L’Agenzia del demanio, con il coordinamento del ministero dell’Economia e delle Finanze, in stretta sinergia con il commissario straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli ed il sottosegretario Lucia Albano, delegata al ministero dell'Economia per la ricostruzione post sisma, ha presentato in Prefettura di Macerata il piano degli interventi edilizi di ricostruzione e adeguamento sismico ed energetico degli edifici in uso al ministero dell’Interno nella provincia di Macerata. Sotto la supervisione del Prefetto Flavio Ferdani, sono stati avviati dall’Agenzia 15 interventi, di cui 2 a favore dei Vigili del Fuoco e 13 dell’Arma dei Carabinieri. Le opere sono finanziate in parte con fondi del commissario straordinario alla Ricostruzione, circa 47 milioni di euro, e circa 5 milioni di euro dall’Agenzia del demanio. Obiettivo comune è quello di garantire il completamento della maggior parte delle opere entro 3 anni. Nel corso del 2023 verranno aperti il 60 per cento dei cantieri ed il restante nei primi mesi del 2024. Per garantire questo importante risultato è stato fondamentale il contributo fornito dalla Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del demanio, appositamente istituita per legge a sostegno degli enti territoriali e delle amministrazioni centrali per l’efficienza e la qualità della progettazione. che ha consentito di assegnare a questi interventi maggiori risorse umane altamente specializzate. “Il contributo della Struttura per la Progettazione che ha dedicato risorse specializzate - dichiara il direttore dell’Agenzia Alessandra dal Verme - ha assicurato l’accelerazione delle tempistiche di completamento delle opere, e lo sviluppo di progetti ispirati a principi di sostenibilità, trasformazione digitale, accessibilità e connettività. Abbiamo il proposito di avviare una nuova modalità di collaborazione con la Struttura Commissariale, mettendo a sistema gli interventi di ricostruzione, adeguamento sismico e energetico. Sarà possibile in tal modo rigenerare e connettere in modo diffuso i territori e i borghi che necessitano di rilancio, per farli tornare ad essere centro di attrattività turistica, ma anche di opportunità lavorative per le nuove generazioni. Su questi obiettivi siamo in particolare appoggiati dal Mef, con la presenza del sottosegretario Albano”. (segue) (Com)