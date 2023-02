Speciale energia: Russia, ex premier Ivanov, tra 20 anni nostra quota di energia verde supererà quella europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra 15-20 anni, la quota di energia verde prodotta in Russia sarà maggiore di quella dell'Unione Europea. Lo ha sostenuto ex primo ministro russo Sergej Ivanov, ora rappresentante speciale del presidente russo per le attività ambientali, ecologia e trasporti. Come ha sottolineato Ivanov in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass", la Russia "non rinuncerà agli obblighi ai sensi dell'accordo di Parigi" (trattato internazionale sulla riduzione di emissione di gas serra, raggiunto nel 2015). "Abbiamo una grande quota di energia idroelettrica, assolutamente pulita dal punto di vista ambientale", ha proseguito l'ex premier. Infine, Ivanov ha sottolineato che anche energia nucleare russa sta crescendo, avvicinandosi ad una crescita del 20 per cento. (Rum)