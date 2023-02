Speciale energia: Spagna, Endesa avvia lavori costruzione impianto solare da 95 MW a Carmona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, azienda spagnola del gruppo Enel, ha iniziato i lavori di costruzione un nuovo impianto solare situato nel comune di Carmona, nei pressi di Siviglia, in cui investirà 65,3 milioni di euro e che avrà una capacità installata di 95,17 megawatt (MW). Secondo quanto riferito in un comunicato, dopo aver preparato il terreno ed eseguito i lavori preliminari di recinzione del sito che ospiterà questo impianto rinnovabile, il team tecnico di Endesa è ora al lavoro per costruire quello che sarà il suo sesto impianto solare nella provincia di Siviglia. Per la sua costruzione prevede di utilizzare le tecnologie più avanzate, applicando sistemi di rilevamento dei lavoratori in prossimità di macchinari pesanti, scanner laser per realizzare la topografia dei lavori nel modo più accurato possibile, telecamere di sicurezza e occhiali per la realtà virtuale per monitorare i lavori. (Spm)