Speciale energia: Uniper, perdita di 19,1 miliardi di euro nel 2022

- L'azienda tedesca per l'energia Uniper ha subito nel 2022 una perdita di 19,1 miliardi di euro, invece dei circa 40 miliardi di euro inizialmente previsti. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che il passivo è dovuto alla decisione della Russia di interrompere le forniture di gas alla Germania. Uniper era, infatti, il principale importatore di questa fonte di energia, che distribuiva a diverse centinaia di imprese pubbliche e private in Germania. A causa del rischio di fallimento della società e delle sue conseguenze, il governo federale è intervenuto con un piano di salvataggio che, articolato su aiuti di Stato per 34,5 miliardi di euro, è culminato con la nazionalizzazione di Uniper, già di proprietà del gruppo per l'energia finlandese Fortum. Nel 2021, prima della crisi del gas, Uniper aveva realizzato un utile di 1,2 miliardi di euro. Nell'esercizio 2022, il risultato operativo (Ebit rettificato) è stato di -10,9 miliardi di euro. Per il 2023 Uniper prevede che l'indicatore supererà il livello dello scorso anno. Uniper mantiene, infatti, i contratti di fornitura di gas con servizi pubblici e società fino al 2024. Per ottenere gli aiuti del governo tedesco, l'azienda deve soddisfare le condizioni della Commissione europea al fine di compensare i vantaggi competitivi. Tra l'altro, si tratta della vendita della centrale elettrica a carbone Datteln 4 in Germania, entrata in funzione nel 2020. Intanto, l'azienda ha comunicato la vendita delle proprie attività di lavorazione del greggio e di commercio di combustibili per il traffico navale negli Emirati Arabi Uniti. L'acquirente è “un consorzio di società della penisola arabica”, a cui partecipane “un membro della famiglia regnante a Dubai”, gli Al Maktum, e il gruppo Montfort. A gennaio, Uniper ha ceduto la propria partecipazione in un gasdotto tra il Regno Unito e l'Olanda. (Geb)