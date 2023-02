Libia: Egitto chiede rilascio dei sei cittadini di religione copta detenuti a Sabratha (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia è alle prese con una crisi politica intrattabile dalla caduta di Muammar Gheddafi nel 2011, con potenze rivali basate a est e ovest, e una serie di milizie e gruppi armati sparsi in tutto il Paese. Due governi si contendono il potere: quello con sede a Tripoli guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalle Nazioni Unite, e quello non riconosciuto guidato da Fathi Bashagha nominato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk e sostenuto dal generale Khalifa Haftar che opera da Sirte. Egitto ed Emirati sono tra i principali sostenitori della fazione del generale Haftar, mentre la Turchia sostiene il governo di Tripoli. Nonostante l'instabilità, molti egiziani vivono nella Libia dove lavorano principalmente nei settori dell’edilizia e nell'agricoltura. Nel 2015, l'Egitto ha lanciato attacchi aerei in territorio libico dopo che lo Stato islamico aveva giustiziato 20 cittadini egiziani di religione copta. (Cae)