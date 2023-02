Ucraina: Zelensky, non c'è un'alternativa alla nostra vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina deve ottenere la vittoria senza alternative. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando a margine delle Conferenza di Monaco sulla sicurezza, in corso nel capoluogo della Baviera. Facendo riferimento all'episodio biblico di Davide e Golia, Zelensky ha affermato che attualmente "siamo tutti Davide, che rappresenta il mondo libero, e non abbiamo un'alternativa che sconfiggere Golia che è arrivato per distruggere la nostra vita". Il presidente ucraino ha ringraziato tutti i Paesi partner dell'Ucraina per il loro sostegno finanziario e militare, grazie a cui "Russia-Golia ha iniziato ha perdere le sue posizioni". Il capo dello Stato ucraino si è detto inoltre sicuro del fatto che la Russia perderà quest'anno. "Possiamo assicurare che non ci sia un'alternativa alla nostra vittoria, però ci vorrà determinazione da tutti noi", ha ribadito Zelensky. (Kiu)