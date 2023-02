Veneto: Martella (Pd), impugnazione governo legge Stabilità segnale amministrazione approssimativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impugnazione da parte del Consiglio dei ministri della legge di Stabilità 2023 regionale è segnale di un'amministrazione approssimativa. Lo ha detto Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Partito democratico Veneto. Il parlamentare ha aggiunto: "La contestazione di palazzo Chigi fa infatti emergere una forzatura grave, peggio sarebbe se fosse avvenuta in modo inconsapevole, compiuta dalla Giunta regionale attraverso un'attribuzione illegittima di competenze. Si tratta infatti di una attribuzione di risorse priva di fondamento tecnico di fronte alla quale non poteva reggere nessuna logica da 'governo amico'. Non solo: quella veneta è l'unica ad essere stata impugnata tra le leggi di stabilità di tutte le Regioni. A riprova del pesante scivolone compiuto da Zaia in nome di scorciatoie che non hanno nulla dello spirito autonomistico, ma che sono semplicemente frutto di uno scarso senso delle istituzioni che dovrebbe essere improntato alla leale collaborazione e non ai conflitti. Tanto più se inutili. Ora - ha concluso Martella - piuttosto che intraprendere per l'ennesima volta la strada dei ricorsi in Corte Costituzionale, peraltro dispendiosi per le casse pubbliche, sarebbe bene che il presidente si mettesse a studiare, rimettendo mano ad un impianto di bilancio viziato da storture che non fanno di certo bene agli interessi dei cittadini veneti". (Rev)