Ucraina: Kuleba annuncia incontro trilaterale con Stoltenberg e Borrell il 21 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha annunciato un incontro trilaterale che si terrà il 21 febbraio in Belgio, con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. In un messaggio su Twitter, Kuleba ha sottolineato che questo sarà il primo incontro tra l'Ucraina, l'Unione europea e la Nato in formato trilaterale. "Non vedo l'ora di incontrare Jens Stoltenberg e Josep Borrell per rafforzare i nostri partenariato e cooperazione nell'ambito della difesa dell'Ucraina e dell'Europa", ha aggiunto il ministro. (Kiu)