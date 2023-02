Superbonus: Ance, lunedì incontreremo Giorgetti, a rischio 20 mila imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto di ieri sera sul blocco della cessione dei crediti sul Superbonus "è il più veloce della storia, perché messo in Consiglio dei ministri all'ordine del giorno alle 16, approvato alle 19 e già pubblicato, è l'ennesimo cambio in corso di regole”. Lo ha detto la presidente dell'Ance, Federica Brancaccio, intervenendo su La7. "Lunedì ci incontreremo con il ministro Giorgetti - ha aggiunto -. Ci sembra un'apertura assolutamente necessaria, altrimenti davvero scoppia una bomba sociale ed economica. Noi vogliamo intervenire su ciò che è in corso, per il futuro andrà fatta una riforma che possa essere strutturale per il settore degli incentivi fiscali all'edilizia, ma adesso l'emergenza è non far fallire le imprese". Secondo le stime dell'Ance "sono fino a 20 mila" quelle a rischio.(Rin)