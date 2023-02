Roma: Campidoglio al lavoro su delibera per riqualificazione Corso Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma si sta lavorando sulla delibera capitolina per la riqualificazione di Corso Italia, tra Porta Pia e Piazza Fiume. Lo ha detto il presidente della commissione capitolina Turismo, moda e Relazioni internazionali, Mariano Angelucci, nel corso della commissione capitolina di oggi. “Stiamo lavorando sulla delibera per il rilancio e la riqualificazione di Corso Italia, tra Porta Pia e Piazza Fiume. Naturalmente, porteremo la prima bozza in commissione e la condivideremo con il Municipio per farci un’idea e capire se ci sono migliorie prima di protocollarla”, ha spiegato. (Rer)