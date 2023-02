Russia: Putin approva legge che esenta Gazprom da aumento imposte sul reddito per export Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha approvato una legge federale che esenta il gruppo energetico russo Gazprom dall'aumento delle imposte sul reddito per l'esportazione di gas naturale liquefatto (Gnl). Il documento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. A novembre è stata approvata una legge che aumenta l'imposta sul reddito dei produttori di Gnl che hanno esportato almeno un lotto di gas entro la fine del 2022 dal 20 al 34 per cento per il periodo dal 2023 al 2025. La nuova legge esenta Gazprom e le sue consociate dall'aumento dell'aliquota dell'imposta sul reddito, comprese tutte le operazioni dal primo gennaio 2023. (Rum)