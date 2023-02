Roma: presto in Aula delibera su riqualificazione Piazza di Spagna e Mignanelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera sul rilancio e riqualificazione di Piazza di Spagna e Piazza Mignanelli a Roma “è stata votata dal Municipio Roma I e quindi a breve arriverà in Aula”. Lo ha detto il presidente della commissione capitolina Turismo, moda e Relazioni internazionali, Mariano Angelucci, nel corso della commissione capitolina di oggi. “Inoltre - ha aggiunto Angelucci - stiamo lavorando con la presidente della commissione capitolina Bilancio, la collega Giulia Tempesta, per capire quali sono i margini per quanto riguarda l’inserimento di risorse in Bilancio sulle delibere che abbiamo approvato quest’anno insieme alla commissione Turismo e altre commissioni. E’ a buon punto - ha proseguito - anche l’organizzazione della Settimana del motorismo storico e stiamo lavorando per la Settimana dell'enogastronomia italiana, più tutta una serie di eventi legati al settore moda che presenteremo appena avremo dei dati” (Rer)