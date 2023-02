Lombardia: Piloni (Pd), Fontana dica no a governo e faccia la sua parte per sostenere imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cancellazione dei crediti fiscali per il superbonus e per i bonus in generale decisa dal governo, e soprattutto il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti incagliati, è un colpo durissimo al nostro sistema produttivo, dalle imprese del settore dell'edilizia a quelle che si occupano di efficientamento energetico, e Fontana non può stare in silenzio, deve far sentire la contrarietà della Lombardia. La Regione deve opporsi e poi darsi una mossa nell'acquisizione dei crediti facendo la propria parte nei confronti delle imprese e delle famiglie lombarde, come hanno già fatto Piemonte e Sardegna, ad esempio. È incredibile che il centrodestra abbia preso questa decisione, evidentemente decisa da tempo, solo tre giorni dopo la chiusura delle urne in Lombardia e Lazio, non avendo avuto il coraggio di farlo prima. A rischio c'è un intero settore e lo sviluppo dei nostri territori. La campagna elettorale è finita. Fontana si occupi dei problemi dei lombardi e non avvalli le scelte sciagurate del governo". Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni. (Com)