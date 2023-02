Roma: Masi (Fd'I), Gualtieri chiarisca impiego vigili al campo Nomadi di via Candoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Fd'I in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi, annuncia che sarà presentata immediatamente una interrogazione su quanto appreso "in merito alla ingente cifra destinata al servizio di vigilanza notturno attuato dalla polizia locale ai contatori e generatori del Campo Nomadi di via Candoni a Roma". "Ci chiediamo cosa abbia messo in campo il sindaco Gualtieri per garantire in altro modo la sicurezza, evitando di impiegare le risorse della PL che dovrebbero dedicarsi ad altre mansioni - dichiara Masi in una nota -. Siamo preoccupati di questa gestione approssimativa, che affronta i problemi con semplici palliativi e siamo anche perplessi sul trattamento riservato al Corpo di Polizia di Roma Capitale. La Giunta Gualtieri sul tema prima ha intrapreso lo stesso percorso della Raggi, fallimentare da tutti i punti di vista per poi perdersi nella totale confusione, tanto che stentiamo a comprendere come intendano superare l'attuale situazione, chiederemo infatti anche di fare un punto generale sulla questione", conclude Masi.(Com)