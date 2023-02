Ucraina: presidente Lituania, Paese è sempre stato parte della visione imperialistica di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è sempre stata un elemento indispensabile della visione imperialistica del presidente della Russia, Vladimir Putin. Lo ha detto il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “La brutale aggressione della Russia contro l’Ucraina non è stata inaspettata. Per anni Putin è stato chiaro sui suoi obiettivi e le sue lagnanze sulla perdita dell’impero sovietico. L’Ucraina è sempre stata un elemento indispensabile della sua visione imperialistica”, ha dichiarato Nauseda. “La nostra responsabilità primaria è di aiutare l’Ucraina a vincere la guerra, non solo per il suo futuro ma anche per la nostra sicurezza e prosperità. Per vincere questa battaglia un forte legame transatlantico è più necessario che mai. La sinergia dei nostri sforzi sta diventando cruciale”, ha continuato il capo dello Stato lituano. “Mentre persiste la minaccia russa, una difesa avanzata deve diventare la spina dorsale della nostra pianificazione. La Nato deve vedere approvati i piani di difesa regionale e assegnare le forze, oltre a esercitarsi costantemente sul campo e rafforzare la difesa aerea regionale. Potenziare l’industria della difesa è necessario”, ha spiegato Nauseda. (Geb)