Milano: sospesa la licenza per 10 giorni al Pasha Club di San Giuliano

- Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di criminalità ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza per la conduzione dell'esercizio commerciale "Bar Caffelatte" conosciuto come "Pashaa Club", in via Papa Giovanni XXIII, 7, a San Giuliano Milanese. Ieri sera, i carabinieri di San Giuliano Milanese hanno notificato la sospensione al titolare dell'esercizio pubblico in quanto, a seguito di diversi controlli, tra dicembre 2021 e dicembre 2022 è risultato frequentato da soggetti con vari precedenti penali e di polizia. Inoltre, i militari dell'Arma sono intervenuti numerose volte per risse tra gli avventori, disturbo della quiete pubblica e il riposo notturno dei residenti, fino a notte inoltrata, mettendo così a repentaglio l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.(Com)