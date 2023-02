Trasporti: sciopero tpl a Roma, servizio regolare ma corse ridotte, traffico e disagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata nera per gli utenti del trasporto pubblico capitolino alle prese con lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Usb lavoro privato, cui si aggiunge quella di Fast Confsal (che ha limitato l'astensione a 4 ore). Coinvolte nella protesta le aziende Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl. Lo sciopero annunciato ha creato notevoli disagi alla circolazione con lunghe code e traffico dal centro alla periferia, passando anche per il Grande raccordo anulare. I romani hanno quindi scelto di spostarsi in auto nonostante questa mattina dalle 8:30 lo sciopero non ha bloccato metro tram e bus. Aperte con riduzione di corse le Metro A/B e B1, chiusa sulla linea A la stazione di Furio Camillo. Regolare la Metro C. Anche la rete dei bus non ha subito pesanti stop, ma riduzione di corse così come i tram e i filobus. Sospesa invece dalle 8:15 la Metromare riaperta poi alle 10 circa con una frequenza ridotta rispetto al programma. (Rer)