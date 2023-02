Sicurezza: Molteni, potenziamento organici Forze dell'ordine è priorità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Investire sul potenziamento, la formazione e l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia è una priorità per questo governo e questa maggioranza. Nella legge di Bilancio abbiamo fatto un primo passo importante con lo stanziamento di oltre 100 milioni di euro per le Forze dell'ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria". Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, intervistato da Radio 24 sul tema della sicurezza. "Sulle manifestazioni attese nel fine settimana per chiedere la sospensione del 41 bis ribadisco che non faremo passi indietro. Dopo i gravi episodi di violenza avvenuti a Milano, siamo pronti a valutare anche nuovi strumenti normativi e protocolli migliorativi per garantire la sicurezza durante le manifestazioni che devono però svolgersi sempre in un perimetro legittimo di democrazia - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. L'uso della violenza non può essere tollerato. Faremo tutto quello che occorre per garantire l'incolumità dei cittadini e degli operatori di sicurezza". (Rin)