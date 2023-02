Tunisia: sondaggio, cala consenso presidente Saied che resta primo nelle intenzioni di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La percentuale di soddisfazione dei tunisini nei confronti dell'operato del presidente Kais Saied è calata al 52 per cento rispetto al 68 per cento del febbraio dello scorso anno. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Emrhod Consulting in collaborazione con l'emittente televisiva tunisina “Attessia”, basato su un campione di 1.200 persone di età superiore ai 18 anni. Resta invariata rispetto al febbraio 2022, la percentuale di soddisfazione sull’operato della premier Najla Bouden, stabile al 27 per cento. Saied, domina ancora le intenzioni di voto. Secondo il sondaggio, condotto tra il 10 e il 15 febbraio, il 65 per cento degli intervistati ha affermato l’intenzione di votare Saied alle elezioni presidenziali che dovrebbero essere organizzate nel 2024. Nonostante la situazione di grave crisi economica e un’affluenza poco sopra l’11 per cento in entrambi i turni delle elezioni legislative (17 dicembre 2022 e 29 gennaio 2023), Saied resta largamente preferito rispetto ad altri leader politici. Nel sondaggio condotto da Emrod Consulting l’ex candidato alle presidenziali del 2019, Said Saied, ha raccolto il 7 per cento delle intenzioni di voti, mentre la segretaria generale del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), Abir Moussi, solamente il 6 per cento. Il leader del partito Afek Tounes, Fadhel Abdelkafi, ha raccolto il 3 per cento delle intenzioni di voto seguito da un altro ex candidato alle presidenziali, Lofti al Mraihi al 2 per cento. (segue) (Tut)