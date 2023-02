Tunisia: sondaggio, cala consenso presidente Saied che resta primo nelle intenzioni di voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un sondaggio pubblicato lo scorso 5 febbraio dall'istituto Sigma Conseil, il capo dello Stato tunisino vincerebbe il primo turno delle elezioni presidenziali ottenendo il favore il 40,1 per cento del corpo elettorale alle condizioni attuali. Al secondo posto giungerebbe il giornalista e scrittore tunisino ed candidato alla presidenza Said Saied con l’8,4 per cento, davanti al rapper K2rim che ha ottenuto il 4,8 per cento. Fuori dal podio, invece, la politica nazionalista Abir Moussi, leader del partito della destra laica Pdl, con il 3,5 per cento. Il 69,1 per cento degli intervistati ritiene che il Paese non stia andando nella giusta direzione, a fronte di un 29 per cento di cittadini che si ritiene soddisfatto. (Tut)