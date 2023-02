Imprese: Kering, nel 2022 fatturato a 3,6 miliardi di euro (+14 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kering, gruppo francese specializzato nel lusso e nella moda, nel 2022 ha registrato un utile netto in aumento del 14 per cento, a 3,6 miliardi di euro. Lo ha reso noto la societá, proprietaria di marchi come Gucci e Yves Saint Laurent. Sempre lo scorso anno, le vendite hanno superato i 20 miliardi di euro. Il fatturato é cresciuto del 15 per cento a 20,4 miliardi di euro. "Tutte le nostre maison nel 2022 hanno registrato delle vendite record e contribuito all'aumento del risultato operativo", ha affermato in un comunicato il presidente del gruppo, François Henri Pinault. Tuttavia, nel quarto trimestre dello scorso anno il marchio Gucci ha avuto un calo delle vendite dell'11 per cento.(Frp)