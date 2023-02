Speciale difesa: Chiesa (Fd’I), spese fuori da vincoli bilancio è proposta di buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto di scorporare le spese per la difesa dai vincoli di bilancio “è assolutamente condivisibile e di buonsenso". Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia Paola Maria Chiesa, capogruppo di Fd’I della commissione Difesa a Montecitorio, a margine dell'audizione del ministro della Difesa Guido Crosetto. "L'Italia – ha proseguito – deve mantenere fede all'impegno preso con gli alleati in sede Nato e raggiungere l'obiettivo del due per cento del Pil da destinare alle spese militari. Noi siamo all'1,38 per cento”. (Rin)