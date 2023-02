Speciale difesa: Piemonte: Carabiniere ferito ad Ivrea, Usic chiede inasprimento norme a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Carabiniere è stato ferito a Ivrea da un giovane trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Lo si apprende dall'Usic (Unione Sindacale Italiana Carabinieri ) Piemonte e Valle D'Aosta. L'agente ha riportato una frattura al femore ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. L'Usic ha chiesto al governo per bocca del segretario regionale Leonardo Silvestri, "l'inasprimento normativo per le aggressioni contro le Forze dell'Ordine e reclamiamo per i Carabinieri, e per tutti gli appartenenti alle forze di polizia, dotazioni adeguate e più fondi per l'acquisto di materiali che possono salvare la vita ai colleghi che tutti i giorni si trovano a lottare per la sicurezza dei cittadini. Al ministro della Difesa, Guido Crosetto, chiediamo di intervenire a livello centrale e ricordiamo che i Carabinieri, ancora si trovano a dover lottare per un contratto di lavoro che per niente li gratifica, anche in rapporto ai rischi a cui vanno incontro quotidianamente", ha concluso. (Rpi)