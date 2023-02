Speciale difesa: Libano, cambio al comando dell’unità di sostegno del contingente italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta alla base Millevoi, sede del comando del settore ovest (Sector West) di Unifil (Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano) a guida italiana, la cerimonia di passaggio di autorità del quartier generale support unit del settore ovest di Unifil tra il tenente colonnello Giovanni Rinaudo ed il tenente colonnello Ignazio Cumbo. Lo riferisce Unifil in un comunicato. Alla cerimonia di avvicendamento, presieduta dal comandante del settore ovest di Unifil e comandante del contingente italiano (It-Ncc), generale di brigata Roberto Vergori, hanno partecipato numerose autorità civili, militari e religiose locali. (Com)