Speciale difesa: Italia-Polonia, Craxi (FI), audito in commissione viceministro Esteri polacco

18 ottobre 2021

- "Abbiamo audito in commissione Affari esteri e Difesa del Senato il viceministro degli Esteri polacco, Arkadiusz Mularczyk. Con Varsavia abbiamo ottime relazioni, un legame cementato nel tempo e dalla storia, dalla figura di un Papa che è rimasto nel cuore degli italiani, ma anche e soprattutto dalla battaglia di quel popolo per liberarsi dall'oppressione del comunismo sovietico che per decenni tenne sotto scacco l'Europa dell'Est. Oggi come allora, l'Italia è in prima linea per difendere la libertà, i diritti dei popoli oppressi e il rispetto delle leggi internazionali. Alla Polonia va quindi tutto il nostro riconoscimento per l'impegno e lo sforzo profuso a sostegno del popolo ucraino, con uno spirito e una capacità di accoglienza straordinaria di cui l'Europa intera deve essere grata". Lo afferma in una nota Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa a palazzo Madama. "Le ricadute del conflitto russo-ucraino - prosegue la parlamentare - vanno però ben oltre il tema della solidarietà. Le questioni economiche ed energetiche sono dirimenti, in Polonia come in Italia. E questo dovrebbe indurre tutti gli Stati membri dell'Ue ad una fattiva cooperazione, a dare vita ad una vera solidarietà europea, la base per una rinnovata progettualità comune e per affrontare le sfide di un futuro incerto. Varsavia e Roma, in uno spirito di piena collaborazione, continueranno a sviluppare e ad implementare la loro relazione bilaterale, il loro comune agire in ambito europeo e atlantico". (Com)