Speciale difesa: Moldova, premier designato Recean, neutralità presto potrebbe non essere sufficiente

- Lo status di neutralità è uno strumento di politica estera che molto presto potrebbe non essere sufficiente, motivo per cui è necessario rafforzare la nostra capacità di difesa. Lo ha detto il primo ministro designato della Moldova, Dorin Recean, in seduta plenaria del Parlamento dove si è presentato per ricevere il voto di fiducia al governo. Secondo Recean, alcuni cittadini non capiscono la differenza tra difesa e neutralità. "Non dobbiamo confondere la difesa con la neutralità. La neutralità non ci fornisce garanzie in caso di aggressione. Se non facciamo uno sforzo per rafforzare la capacità di difesa, allora cosa facciamo? Una volta arrivato l'aggressore, prendiamo le valigie e scappiamo? Non credo sia normale", ha detto il premier designato. Recean ha affermato che per più di trent'anni alcuni politici hanno promosso la narrativa secondo cui "restando neutrali, automaticamente garantiamo la nostra difesa", il che è falso. (Rob)