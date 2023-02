Speciale difesa: Germania, capo Stato maggiore Difesa Zorn, corazzati promessi a Ucraina operativi da marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, il generale Eberhard Zorn, prevede che gli ultimi mezzi corazzati promessi dalla Germania all'Ucraina saranno operativi da marzo nel Paese impegnato a respingere l'invasione russa. In un messaggio su Twitter, Zorn ha scritto: “Presumo che i nostri Leopard e Marder saranno utilizzati in Ucraina a marzo”. Con i veicoli, la Germania fornirà le munizioni e i pezzi di ricambio necessari. All'inizio di gennaio, il governo federale si è impegnato a trasferire all'Ucraina 40 mezzi da combattimento per fanteria Marder radiati dal servizio nelle Forze armate tedesche (Bundeswehr) e acquisiti dalle imprese per gli armamenti. Alla fine di gennaio, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz ha deciso di trasferire all'ex repubblica sovietica 14 carri armati Leopard 2A6 in dotazione al 203mo battaglione corazzato dell'esercito tedesco. (Geb)