Speciale difesa: Estonia-Usa, premier Kallas riceve Austin, truppe statunitensi rafforzano sicurezza della Nato

- La presenza di truppe e mezzi statunitensi in Estonia rafforza la cooperazione e la difesa degli alleati della Nato. Lo ha scritto su Twitter la premier estone, Kaja Kallas, accogliendo a Tallinn il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin. “Ho ringraziato gli Stati Uniti per il loro impegno a difendere ogni centimetro del territorio della Nato e per quanto si stiano adoperando per dare vita alle decisioni del Vertice di Madrid. La leadership degli Stati Uniti è stata fondamentale per raccogliere un sostegno senza precedenti per l'Ucraina”, ha detto Kallas. “Il continuo sostegno militare su larga scala sarà vitale per garantire la vittoria dell'Ucraina”, ha aggiunto la premier estone. (Sts)