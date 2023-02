Speciale difesa: Pellegrini (M5s), Crosetto falsa dati e dice bugie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo il ministro della Difesa Crosetto l'Italia e gli italiani rischiano di essere 'i Pierini della Nato', ma oggi è stato lui a comportarsi da Pierino, parlando di fronte alle Commissioni Difesa riunite di Camera e Senato: ha falsato i dati sulle spese militari italiane e ha detto bugie sulla proposta di scorporarle dal Patto di stabilità". Lo dichiara il capogruppo M5s in Commissioni Difesa Camera, Marco Pellegrini. "Prima - spiega il deputato cinquestelle - ha detto che l'Italia spende in Difesa l'1,38 per cento del Pil (riferendosi probabilmente al solo bilancio ordinario del ministero 2022 di 25,9 miliardi), poi ha parlato di 1,48 per cento, percentuale che non torva riscontro nei documenti della Difesa né in quelli Nato, che invece riportano il dato dell'1,54 per cento del Pil riferito al bilancio integrato in chiave Nato 2022, comprendente fondi Mise per acquisto armamenti, spese per missioni all'estero e pensioni, al netto della spesa dei Carabinieri in funzione ordine pubblico. Questo è il dato effettivo, quello che conta per i target fissati dall'Alleanza atlantica, e non è distante dall'attuale media di spesa dei Paesi Nato (USA esclusi) che è dell'1,64 per cento del Pil, a dimostrazione che il target del 2 per cento, ad oggi, è lontano per tutti non solo per noi e, quindi, non saremo certo 'gli unici a non farcela' come dice Crosetto". (Rin)