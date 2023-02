Spagna: socialisti in testa in un sondaggio con il 32,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, è in testa a un sondaggio con il 32,1 per cento, davanti al Partito popolare (Pp) al 29,8 per cento. È quanto emerge dal sondaggio di febbraio condotto dal Centro d'investigazione sociologica (Cis) e pubblicato dal quotidiano "El Pais". La terza forza del Paese è Unidas Podemos (Up), partner di minoranza dell'esecutivo, al 12,7 per cento, mentre il partito sovranista Vox si mantiene stabile al 10 per cento. Le interviste ai cittadini per questo sondaggio sono state realizzate nel bel mezzo della disputa tra i socialisti e Podemos sulla riforma della legge sulla violenza di genere, che ha portato a numerose scarcerazioni e a differenti vedute su alcuni punti della riforma della legge sull'aborto. (Spm)